В Севастополе системы ПВО сбили 14 украинских дронов за ночь

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито три БПЛА в районе Парка Победы и Северной стороны», — говорится в сообщении.
В 07:47 Развожаев сообщил об отбое воздушной тревоги.
Напомним, ранее сообщалось, что Севастополь обесточен после атаки ВСУ. Специалисты уже приступили к восстановлению подачи электричества.
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