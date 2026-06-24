Аэропорт в Нижнем Новгороде закрыли из-за атаки БПЛА 24 июня

Аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде ввел ограничения утром 24 июня во второй раз. Об этом сообщили в официальном МАХ-канале пресс-службы Росавиации.
К плану «Ковёр» в нижегородском аэропорту перешли из-за атаки БПЛА на регион. Напомним, что в течение ночи силы ПВО уничтожили 323 вражеских беспилотника над регионами России, включая и Нижегородскую область.
Ограничения в аэропорту сначала ввели ночью, но практически сразу сняли. По данным на 07:38 часов ограничения снова действуют и распространяются на запуск и прием самолетов. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности.
Также нижегородцев оповестили о введении режима беспилотной опасности.
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