«Вы погибните все»: Мужчина заставил соседей оставить его умирать после удара ВСУ по ДНР

«Я, когда приехала (в село Яблоновка под Константиновкой — ред.), сразу побежала к соседям. Я говорю: “А где отец?”. Там как раз и раненые лежали несколько человек. Я подумала, что там отец, но соседка сказала, что его не смогли спасти. Его не смогли вытянуть (из-под завалов — ред.)», — рассказала Никитина.
Дочь узнала, что перед смертью он крикнул тем, кто пытался вытащить его из-под обломков: «Уходите, а то все погибнете». Он боялся, что враг ударит снова и тогда погибнут и спасатели. Отца похоронили прямо в огороде их дома, а Викторию с дочкой позже вывезли российские военные.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские военные продолжают наступать в районе Константиновки. Этот город считают важным узлом для снабжения и обороны ВСУ. Если его освободить, откроется путь к Славянску и Краматорску — последнему крупному городу Донбасса, который пока контролирует Украина.
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