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Несколько БПЛА сбиты над промышленным предприятием в Оренбурге

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА атаковали Оренбург. Над промышленным предприятием в городе сбиты несколько дронов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в мессенджере «Макс».

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА атаковали Оренбург. Над промышленным предприятием в городе сбиты несколько дронов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в мессенджере «Макс».

По словам господина Солнцева, информации о пострадавших не поступало. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Аэропорты Оренбурга и Орска возобновили работу примерно через два часа после сообщения губернатора.

Всего в ночь на 24 июня над Россией уничтожены 323 беспилотника. Помимо Оренбургской области, дроны сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Московской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

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