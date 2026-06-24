Гусев: 21 БПЛА сбит над десятью районами Воронежской области

Силы ПВО уничтожили 21 беспилотник над десятью районами Воронежской области в ночь на 24 июня, сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительным данным, люди не пострадали. В одном районе в результате падения обломков повреждены остекление частного дома и крыша гаража.
На момент публикации опасность атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.
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