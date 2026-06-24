Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли при атаке ВСУ на Горловку

При атаке ВСУ на Горловку один человек получил ранения.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Горловку в Донецкой народной республике (ДНР) погибли два человека, сообщил в «Максе» в среду представитель администрации города Иван Приходько. Также одна женщина получила ранения.

По словам мэра Горловки, удар нанесен по Калининскому району. Кроме того, в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ повреждена заправочная станция.

22 июня в ДНР в результате удара украинского дрона по автобусу городского маршрута № 2 в Калининском районе Горловки пострадали 18 человек. Все пострадавшие — гражданские лица, находившиеся в салоне транспорта. Их доставили в больницы. Приходько назвал случившееся очередным проявлением агрессии киевского режима против мирного населения Донбасса. Власти следят за состоянием раненых и оказывают поддержку их семьям.

В ночь на 24 июня в Белгородской области в результате атак ВСУ погиб один человек, еще один получил ранения.