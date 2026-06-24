Два человека погибли при атаке ВСУ на Горловку

22 июня в ДНР в результате удара украинского дрона по автобусу городского маршрута № 2 в Калининском районе Горловки пострадали 18 человек. Все пострадавшие — гражданские лица, находившиеся в салоне транспорта. Их доставили в больницы. Приходько назвал случившееся очередным проявлением агрессии киевского режима против мирного населения Донбасса. Власти следят за состоянием раненых и оказывают поддержку их семьям.