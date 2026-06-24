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Полиция Прикамья проверяет обстоятельства ДТП с автобусом в Соликамске

Причиной могла стать техническая неисправность.

Полиция проверяет обстоятельства ДТП с рейсовым автобусом в Соликамске, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

По предварительным данным, в 06:30 на 11-м километре автодороги «Обход г. Соликамска» водитель автобуса МАЗ допустил съезд задним ходом в левый кювет, после чего наехал на дерево. Причиной могла стать техническая неисправность.

«Количество пострадавших уточняется», — отметили в краевом МВД.

Однако глава администрации Соликамского округа Александр Русанов сообщал о четырёх пострадавших.

Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.