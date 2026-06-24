Житель Нижнекамска хотел сходить с девушкой в театр и лишился 1 млн рублей

Дальше беседа с «техподдержкой» и «кассиром». Нижнекамца уговорили сделать еще несколько денежных переводов, мол, только так можно вернуть ранее потраченное. Таким образом молодой человек лишился более 1 миллиона рублей. В театр он так и не попал, зато, когда переписку по поводу билетов удалили, то сразу пришло осознание того, что его жестоко обманули. Он пошел в полицию. Там по данному факту завели уголовное дело по статье «мошенничество».