Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом в среду, 24 июня, сообщили оперативные службы информационного центра по ситуации на автоподходах к переправе.
— Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, — говорится в сообщении.
Причины введения ограничений не уточняются. Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности, передает Telegram-канал моста.
22 июня стало известно, что движение автомобилей по Крымскому мосту также приостановлено. Кроме того, и 13 июня движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановили.
Пробка длиной 30 километров образовалась утром 30 апреля на Крымском мосту. Тогда въезд на мост перекрыли ночью из-за атак украинских беспилотников.
21 июня глава Крыма сообщил, что четыре человека погибли, 28 ранены в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Керченский полуостров.