Обвиняемый в убийстве девятилетнего мальчика в Петербурге Жилкин признал вину

Обвиняемый в убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге Петр Жилкин признал вину и сотрудничает со следствием. Об этом в среду, 24 июня, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
Там отметили, что сразу после задержания Жилкин указал место, где спрятал тело жертвы.
Уточняется, что в ходе первоначального расследования обвиняемый давал противоречивые сведения об обстоятельствах совершенного преступления.
— Сначала он утверждал, что смерть мальчика наступила после удара по голове. Однако судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало удушье. После этого Жилкин признался, что задушил ребенка, — цитирует следователей РИА Новости.
По данным следствия, мальчик пропал в конце января около ТЦ на Таллинском шоссе в Петербурге. Спустя несколько дней после произошедшего полицейские задержали подозреваемого. Жилкин признался в убийстве. Суд отправил его в СИЗО.
Позднее мужчина рассказал, что убил мальчика в машине, когда тот якобы начал его шантажировать. Впоследствии обвиняемый вывез тело ребенка в Ленинградскую область и утопил. Жилкин заявил, что хочет искупить вину и отправиться на СВО.