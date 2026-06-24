Нижнекамец получил штраф за демонстрацию символики движения АУЕ*

Пользователь под ником «Воинк» в мессенджере опубликовал изображение с символикой запрещенного движения. После проведения проверки личность автора была установлена — им оказался 20-летний парень из Нижнекамска. На него выписали протокол о публичной демонстрации экстремистской символики.