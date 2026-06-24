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Нижнекамец получил штраф за демонстрацию символики движения АУЕ*

Как сообщает МВД по РТ, нарушение выявили во время мониторинга в интернете.

Источник: ИА Татар-информ

Пользователь под ником «Воинк» в мессенджере опубликовал изображение с символикой запрещенного движения. После проведения проверки личность автора была установлена — им оказался 20-летний парень из Нижнекамска. На него выписали протокол о публичной демонстрации экстремистской символики.

«За публичное демонстрирование запрещенной символики предусмотрена административная ответственность. Будьте внимательны к своим действиям в интернете и соблюдайте законодательство Российской Федерации», — напомнили в МВД.

*решением Верховного Суда Российской Федерации движение признано экстремистским и запрещено на территории России.