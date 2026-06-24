В Горловке беспилотник ВСУ убил двух мирных жителей

В Горловке (ДНР) в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата погибли два мирных жителя. Об этом сообщил глава Горловки Иван Приходько в своём канале на платформе «Макс».
«Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в Калининском районе Горловки погибли двое мирных жителей», — написал Приходько.
Он также добавил, что ещё одна мирная жительница Калининского района ранена в результате атаки дрона. Информация о состоянии пострадавшей женщины не уточняется. Других пострадавших в результате удара не зафиксировано.
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