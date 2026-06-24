В Севастополе объявлена воздушная тревога — Крымский мост закрыт

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 150 авто, со стороны Керчи — 749 транспортных средств. Время ожидания около трех часов.. Об этом сообщили в официальном канале оперативной информации о ситуации на объекте.