Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе объявлена воздушная тревога — Крымский мост закрыт

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 150 авто, со стороны Керчи — 749 транспортных средств. Время ожидания около трех часов.. Об этом сообщили в официальном канале оперативной информации о ситуации на объекте.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении канала «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация» на платформе MAX.

Одновременно в Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Расчёты противовоздушной обороны сбили ещё три украинских беспилотника над Севастополем. Общее число уничтоженных там за ночь дронов достигло 14.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше