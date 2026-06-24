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Российский школьник попал в больницу после неудачной попытки слить бензин из мопеда

В городе Находка Приморского края 16-летний школьник попал в реанимацию после неудачной попытки слить бензин из мопеда.

В городе Находка Приморского края 16-летний школьник попал в реанимацию после неудачной попытки слить бензин из мопеда. Юноша ремонтировал транспортное средство в гараже и решил использовать для слива топлива шланг. В результате часть бензина попала в организм подростка.

Инцидент произошёл из-за неосторожности при работе с топливом. Подросток действовал без специального оборудования, используя так называемый «дедовский метод». Опасность отравления парами и жидкостью привела к экстренной госпитализации.

Как сообщает Telegram-канал Amur Mash, молодого человека доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Врачи смогли стабилизировать его самочувствие, однако лечение продолжается. Медики не исключают риска серьёзных осложнений. На данный момент школьник остается под наблюдением медиков.