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Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с автобусом в Соликамске

В дорожном происшествии пострадали 4 человека.

Прокуратура проведёт проверку по факту ДТП в Соликамске, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Соликамская городская прокуратура оценит соблюдение правил безопасности при организации пассажирских перевозок. Взят на контроль ход уголовного дела.

«Утром 24 июня на улице Всеобуча в Соликамске рейсовый автобус съехал в кювет. Пострадавшим пассажирам оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнили в надзорном органе.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось 24 июня в 6:30 вблизи остановки «3 район» в Соликамске. Автобус МАЗ съехал в кювет по левой стороне движения и наехал на дерево. Травмированы 4 пассажира. Два из них обратились за помощью в медпункт, один отправлен в больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Ранее сайт писал, как мать и трое детей погибли в жутком ДТП на федеральной трассе в районе Суксуна. А в Краснокамске погиб 40-летний мужчина, управлявший мотоциклом.