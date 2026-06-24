Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с автобусом в Соликамске

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось 24 июня в 6:30 вблизи остановки «3 район» в Соликамске. Автобус МАЗ съехал в кювет по левой стороне движения и наехал на дерево. Травмированы 4 пассажира. Два из них обратились за помощью в медпункт, один отправлен в больницу.