Четыре человека пострадали при ДТП с рейсовым автобусом в Пермском крае

В городе Соликамске Пермского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта. На улице Всеобуча рейсовый автобус съехал с дороги и перевернулся в кювет.
Как сообщил глава Соликамского городского округа Александр Русанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте», в результате аварии травмы получили четыре человека. Одного из пострадавших госпитализировали в городскую больницу, двоих направили в травмпункт, а еще одна женщина после осмотра врачами от госпитализации отказалась.
По факту дорожного инцидента правоохранительные органы начали разбирательство. Как пишет агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства региона, Соликамская городская прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению правил безопасности при осуществлении пассажирских перевозок.