Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре человека пострадали при ДТП с рейсовым автобусом в Пермском крае

Рейсовый автобус перевернулся в кювет в Соликамске, четверо пассажиров получили травмы. Один пострадавший доставлен в больницу, двое направлены в травмпункт. Соликамская прокуратура проводит проверку по факту нарушения правил безопасности при перевозках.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В городе Соликамске Пермского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта. На улице Всеобуча рейсовый автобус съехал с дороги и перевернулся в кювет.

Как сообщил глава Соликамского городского округа Александр Русанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте», в результате аварии травмы получили четыре человека. Одного из пострадавших госпитализировали в городскую больницу, двоих направили в травмпункт, а еще одна женщина после осмотра врачами от госпитализации отказалась.

По факту дорожного инцидента правоохранительные органы начали разбирательство. Как пишет агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства региона, Соликамская городская прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению правил безопасности при осуществлении пассажирских перевозок.