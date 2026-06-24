Четыре человека пострадали при ДТП с рейсовым автобусом в Пермском крае

Как сообщил глава Соликамского городского округа Александр Русанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте», в результате аварии травмы получили четыре человека. Одного из пострадавших госпитализировали в городскую больницу, двоих направили в травмпункт, а еще одна женщина после осмотра врачами от госпитализации отказалась.