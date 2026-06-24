Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Нижегородскую область

В течение ночи над территорией Нижегородской области велась работа по отражению атаки беспилотных летательных аппаратов. Подразделениями противовоздушной обороны ликвидировано 23 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По данным оперативных служб, в результате падения обломков зафиксированы повреждения одного промышленного объекта, ряда легковых автомобилей и нескольких жилых зданий. В результате инцидента погибли два человека, ещё двое граждан госпитализированы.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Глава региона подчеркнул, что вся область разделяет боль утраты. Семьям пострадавших и раненых будет предоставлен полный комплекс мер поддержки и помощи.
Согласно предварительной оценке, критические повреждения объектов промышленной инфраструктуры отсутствуют. Оперативные подразделения продолжают работу на местах происшествий — проводятся мероприятия по устранению последствий. Силы ПВО сохраняют режим повышенной готовности и обеспечивают защиту воздушного пространства региона. Глеб Никитин отметил значимость работы специалистов, обеспечивающих безопасность Нижегородской области.
Ранее аэропорт в Нижнем Новгороде закрыли из-за атаки БПЛА 24 июня.