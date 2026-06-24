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Пермские полицейские со стрельбой остановили на трассе нарушителя ПДД

В Карагайском районе сотрудники полиции обстреляли автомобиль, водитель которого отказался остановиться. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Пермского края.

В Карагайском районе сотрудники полиции обстреляли автомобиль, водитель которого отказался остановиться. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Пермского края.

На трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь сотрудники ДПС заметили автомобиль ВАЗ-2112, водитель которого, увидев полицейскую машину, резко ускорился и попытался скрыться.

Включив сирены и маячки, патрульные начали его преследовать. ВАЗ несся по трассе, грубо нарушая правила дорожного движения. Он выезжал на встречную полосу, проскочил на красный сигнал светофора.

Так как действия нарушителя создавали опасность на дороге, полицейские решили применить оружие. После предупредительных выстрелов в воздух они ударили по колесам ВАЗа. После этого тот остановился.

За рулем машины оказался 24-летний местный житель, не имеющий водительских прав. В итоге на него составили десять протоколов за различные административные нарушения.

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