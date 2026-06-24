В Новосибирске неизвестные в масках устроили перестрелку на улице

Перестрелка в Новосибирске. Видео © Telegram / АСТ-54 Black.
По предварительным данным, столкновение случилось на улице Комсомольская в Кировском районе. После перестрелки участники начали покидать место происшествия. Часть из них уехала на Subaru Legacy белого цвета без номеров. Кроме того, они были в масках, сообщают в соцсетях.
«Данная информация зарегистрирована в отделе полиции. Сотрудниками полиции проводится проверка», — сообщили в МВД.
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