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Два человека погибли при беспилотной атаке на Нижегородскую область

Два человека погибли при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на Нижегородскую область. Об этом в среду, 24 июня, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Два человека погибли при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на Нижегородскую область. Об этом в среду, 24 июня, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По его данным, еще два человека также пострадали в результате ударов. При этом критических повреждений промышленной инфраструктуры в регионе не зафиксировано.

— Приношу соболезнования родным и близким погибших, вся область скорбит вместе с вами и разделяет ваше горе. Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, — написал Никитин в своем Telegram-канале.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека погибли, 28 ранены в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Керченский полуостров.

Также оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что украинские беспилотники атаковали паром на Керченской переправе. В результате налета погиб один человек, еще один пострадал.

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