Ночной налёт 23 дронов на Нижегородскую область унёс жизни двух человек

«С ночи отражается атака БПЛА на территорию Нижегородской области, силы ПВО уничтожили 23 беспилотника», — пишет Глеб Никитин.
Он уточнил, что обломками был повреждён один промышленный объект, а также несколько автомобилей и жилых домов. При этом критических разрушений промышленной инфраструктуры не зафиксировано.
«Очень больно сообщать об этом, но двое человек погибли, ещё двое человек находятся в больнице», — добавил губернатор.
На местах работают оперативные службы, ведётся ликвидация последствий. Жителям региона рекомендовано сохранять спокойствие.
С ночи силы противовоздушной ПВО уничтожили за ночь 323 украинских беспилотника над регионами России. БПЛА сбивали в том числе над территориями Нижегородской, Астраханской, Оренбургской областей и Московского региона.
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