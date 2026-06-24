При атаке дронов ВСУ на Нижегородскую область погибли два человека

Два человека погибли в результате атаки украинских дронов на Нижегородскую область, есть еще двое пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин,
«С ночи отражается атака БПЛА на территорию Нижегородской области, силы ПВО уничтожили 23 беспилотника. Очень больно сообщать об этом, но двое человек погибли, еще двое человек находятся в больнице. Приношу соболезнования родным и близким погибших», — написал он в публикации.
Еще двое были госпитализированы. Им сейчас оказывается вся необходимая медпомощь.
На месте падения фрагментов вражеских устройств работают экстренные службы. Власти региона выясняют обстоятельства произошедшего.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше