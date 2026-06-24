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Жителя Буинска отправили в колонию за долг по алиментам в 333 тысячи рублей

Мужчину ранее за неуплату денег на содержание сыновей привлекали к административной ответственности.

Источник: Комсомольская правда

В Буинске суд признал 54-летнего местного жителя виновным по уголовной статье «Неуплата алиментов на несовершеннолетних детей». Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на 5 месяцев колонии. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Татарстана.

Еще ранее суд постановил, что житель Буинска должен был выплачивать алименты на своих сыновей. Но он постоянно уклонялся от этой обязанности. В итоге, по состоянию на конец 2025 года, долг по этим выплатам перевалил за 333 тысячи рублей. Мужчину уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. Ситуацию это не изменило, и теперь все вылилось в реальный срок лишения свободы.