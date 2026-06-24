Жителя Буинска отправили в колонию за долг по алиментам в 333 тысячи рублей

Еще ранее суд постановил, что житель Буинска должен был выплачивать алименты на своих сыновей. Но он постоянно уклонялся от этой обязанности. В итоге, по состоянию на конец 2025 года, долг по этим выплатам перевалил за 333 тысячи рублей. Мужчину уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. Ситуацию это не изменило, и теперь все вылилось в реальный срок лишения свободы.