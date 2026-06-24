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Два человека погибли при налете БПЛА на Нижегородскую область

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об атаке дронов на регион. Силами ПВО сбито 23 беспилотника, однако есть жертвы и пострадавшие. Падение обломков привело к повреждению жилых домов, автомобилей и одного промышленного объекта.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Нижегородской области два человека погибли и еще двое пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Всего в небе над регионом силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 23 дрона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По информации главы региона, отражение воздушной атаки велось начиная с ночи. Падение обломков перехваченных БПЛА привело к повреждению нескольких автомобилей, жилых домов и одного промышленного объекта. Двое пострадавших были экстренно госпитализированы. Никитин выразил глубокие соболезнования семьям погибших и заверил, что пострадавшим и их близким будет оказана вся необходимая помощь.

Губернатор отметил, что критических повреждений промышленной инфраструктуры области не зафиксировано. В настоящее время на местах работают оперативные службы.

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