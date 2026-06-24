В Севастополе отразили атаки 70 дронов: есть раненые, повреждены дома

Также повреждения получили семь частных домов: отмечаются пробитые крыши, следы осколков на фасадах и локальные возгорания. Из-за падения обломков произошло шесть пожаров сухой травы в разных районах города. Жителям напоминают не приближаться к обломкам беспилотников и сразу сообщать о них по номеру 112.