Два человека погибли в канализации во Владимире

Прокуратура во Владимире начала проверку в связи со смертью двух сотрудников муниципального предприятия. Инцидент зафиксирован на площадке МУП «Владимирводоканал», где велись плановые ремонтные работы.
По имеющейся информации, несчастный случай произошёл на участке канализационной магистрали, расположенной вблизи жилого здания под номером 27-ж на Судогодском шоссе.
Двое рабочих, которые находились внутри канализационного колодца, скончались на месте происшествия. Медикам не удалось спасти их жизнь.
Ещё двое сотрудников этого же предприятия получили повреждения и были оперативно доставлены в ближайшее лечебное учреждение города для оказания помощи.
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