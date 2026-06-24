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Два человека погибли при ударе БПЛА в Горловке

При атаке беспилотника ВСУ на Горловку в ДНР погибли два мирных жителя. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

При атаке беспилотника ВСУ на Горловку в ДНР погибли два мирных жителя. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

Господин Приходько уточнил, что удар был нанесен по Калининскому району. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

22 июня беспилотник ВСУ ударил по автобусу в Калининском районе Горловки.

Пострадали 18 человек. Среди них — 17-летний подросток.

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