По факту ДТП с автобусом в Соликамске возбуждено уголовное дело

В СУ СК РФ по Пермскому краю начали расследование причин травмирования пассажиров автобуса, вылетевшего в кювет утром 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.
Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей). Сейчас сотрудники Следственного комитета осматривают место происшествия, ведут допросы свидетелей.
Также свою проверку дорожного инцидента начала Соликамская городская прокуратура. Надзорное ведомство оценит исполнение перевозчиком требований законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозок. Также прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по факту этого ДТП.
Напомним, что утром 24 июня на улице Всеобуча в Соликамске рейсовый автобус неожиданно поехал задним ходом и скатился в кювет. При этом пострадали четыре пассажира.