По факту ДТП с автобусом в Соликамске возбуждено уголовное дело

Также свою проверку дорожного инцидента начала Соликамская городская прокуратура. Надзорное ведомство оценит исполнение перевозчиком требований законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозок. Также прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по факту этого ДТП.