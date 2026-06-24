Подросток украл украшения на 1,8 млн рублей в гостях у девушки в Волгограде

Пока компания общалась, парень незаметно прошел в спальню. В комоде он нашел шкатулку с украшениями. Прихватив самые дорогие, на его взгляд, изделия, он спрятал их в сумку и вернулся к друзьям как ни в чем не бывало. На следующий день юный вор сдал часть украшений. На вырученные деньги он купил себе машину. Хозяева украшений оценили ущерб в 1,8 миллиона рублей.