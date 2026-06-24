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Подросток украл украшения на 1,8 млн рублей в гостях у девушки в Волгограде

17-летний волгоградец сдал часть похищенного и купил машину.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде будут судить 17-летнего парня, который украл ювелирку на крупную сумму. Все случилось в марте прошлого года, когда подросток пришел в гости к знакомой девушке, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.

Пока компания общалась, парень незаметно прошел в спальню. В комоде он нашел шкатулку с украшениями. Прихватив самые дорогие, на его взгляд, изделия, он спрятал их в сумку и вернулся к друзьям как ни в чем не бывало. На следующий день юный вор сдал часть украшений. На вырученные деньги он купил себе машину. Хозяева украшений оценили ущерб в 1,8 миллиона рублей.

Следователи арестовали имущество подростка на сумму больше миллиона рублей. Сам он успел вернуть 600 тысяч. Сейчас дело передали в суд. Парню грозит серьезный срок за кражу в особо крупном размере.