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Под Воронежем пьяного водителя оштрафовали на 100 тыс руб за попытку дачи взятки

В Воронежской области наказали пьяного водителя за взятку.

Источник: Комсомольская правда

Поворинский райсуд наказал пьяного водителя за попытку дачи взятки.

Мужчину поймали пьяным за рулем. И составили протокол за отказ о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. На следующий день он. предложил начальнику ОГИБДД 30 тыс рублей, чтобы не отправляли протокол в суд, и он избежал бы привлечения к административной ответственности.

— Виновного оштрафовали на 100 тыс рублей, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Воронежской области.

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