Под Воронежем пьяного водителя оштрафовали на 100 тыс руб за попытку дачи взятки

Поворинский райсуд наказал пьяного водителя за попытку дачи взятки.
Мужчину поймали пьяным за рулем. И составили протокол за отказ о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. На следующий день он. предложил начальнику ОГИБДД 30 тыс рублей, чтобы не отправляли протокол в суд, и он избежал бы привлечения к административной ответственности.
— Виновного оштрафовали на 100 тыс рублей, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Воронежской области.
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