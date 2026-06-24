Под Воронежем пьяного водителя оштрафовали на 100 тыс руб за попытку дачи взятки

Мужчину поймали пьяным за рулем. И составили протокол за отказ о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. На следующий день он. предложил начальнику ОГИБДД 30 тыс рублей, чтобы не отправляли протокол в суд, и он избежал бы привлечения к административной ответственности.