Развожаев: в Севастополе сбиты 70 беспилотников, пострадали два человека

Минувшей ночью и утром Севастополь подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы успешно отразили два налета, уничтожив в общей сложности 70 БПЛА противника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В результате падения обломков сбитых дронов ранения получили два местных жителя. По словам главы города, у одного мужчины диагностированы осколочные ранения ноги, у второго — баротравма уха.
Также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Обломки беспилотников повредили несколько многоквартирных и семь частных жилых домов: в зданиях выбиты окна, повреждены балконы, фасады и пробиты крыши. Возникавшие на местах падения осколков локальные возгорания были оперативно ликвидированы экстренными службами.