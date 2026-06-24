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Развожаев: в Севастополе сбиты 70 беспилотников, пострадали два человека

В Севастополе ночью и утром отразили массированную атаку 70 украинских БПЛА. Обломки сбитых дронов повредили семь частных и несколько многоквартирных домов, а также привели к травмам у двух местных жителей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Минувшей ночью и утром Севастополь подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы успешно отразили два налета, уничтожив в общей сложности 70 БПЛА противника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В результате падения обломков сбитых дронов ранения получили два местных жителя. По словам главы города, у одного мужчины диагностированы осколочные ранения ноги, у второго — баротравма уха.

Также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Обломки беспилотников повредили несколько многоквартирных и семь частных жилых домов: в зданиях выбиты окна, повреждены балконы, фасады и пробиты крыши. Возникавшие на местах падения осколков локальные возгорания были оперативно ликвидированы экстренными службами.

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