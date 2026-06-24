Появились подробности гибели нижегородцев в результате атаки БПЛА

Появились подробности смерти погибших нижегородцев из-за атаки БПЛА на регион. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Два человека погибли в результате возгорания жилого здания после падения обломков БПЛА. Власти города выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что случившееся стало тяжёлой утратой для всего города.
Ещё двое мужчин были госпитализированы. По предварительным данным медиков, их состояние не вызывает критических опасений. Специалисты продолжают мониторинг ситуации, поддерживается непрерывная координация с медицинскими учреждениями.
Эксперты проводят оценку локальных повреждений, затронувших отдельные объекты жилой и промышленной инфраструктуры. Городские власти распорядились оказать помощь пострадавшим и семье погибших — соответствующие службы уже приступили к реализации необходимых мер поддержки.
Ранее аэропорт в Нижнем Новгороде закрыли из-за атаки БПЛА 24 июня.