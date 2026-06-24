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На Кубани электричка сбила насмерть 47-летнего мужчину

Полиция устанавливает обстоятельства гибели пешехода на ж/д путях на Кубани.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани электричка сбила насмерть 47-летнего мужчину. Происшествие случилось на перегоне Ханская — Майкоп вечером 23 июня.

Электропоезд сообщением Туапсе — Белореченская — Майкоп сбил пешехода. Мужчина в алкогольном опьянении находился на ж/д путях. На подаваемые звуковые сигналы он не реагировал.

Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Пешеход — 47-летний житель Майкопского района — от полученных травм скончался на месте.

«Сотрудниками транспортной полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

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