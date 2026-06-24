В Калининграде автомобиль сбил электросамокат с несовершеннолетним водителем и пассажиркой

В Калининграде на Судостроительном переулке автомобиль Nissan столкнулся с СИМ, которым управлял 17-летний подросток. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, ДТП произошло 23 июня около 09:15 в районе дома № 1. Водитель легкового автомобиля при проезде нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на СИМ.
В результате происшествия травмы получила 18-летняя пассажирка электросамоката. За медицинской помощью она обратилась самостоятельно.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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