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В Калининграде автомобиль сбил электросамокат с несовершеннолетним водителем и пассажиркой

Травмы получила 18-летняя пассажирка электросамоката.

В Калининграде на Судостроительном переулке автомобиль Nissan столкнулся с СИМ, которым управлял 17-летний подросток. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, ДТП произошло 23 июня около 09:15 в районе дома № 1. Водитель легкового автомобиля при проезде нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на СИМ.

В результате происшествия травмы получила 18-летняя пассажирка электросамоката. За медицинской помощью она обратилась самостоятельно.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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