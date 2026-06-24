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Пожар зарегистрировали на территории Борского лесничества

Задымление обнаружили с помощью видеомониторинга.

Пожар зафиксировали на территории Борского лесничества с помощью видеомониторинга, сообщается в канале министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области в мессенджере МАХ.

«В ходе выездной проверки факт возгорания на территории лесного фонда подтвердился. Площадь пожара составила 0,1 га. К ликвидации возгорания были привлечены 7 человек и 3 единицы техники», — рассказали сотрудники министерства.

Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Жителей просят соблюдать правила противопожарной безопасности, оперативно сообщать обо всех фактах возгорания в лесу и на прилегающих территориях.

Ранее нижегородцев предупреждали о высокой пожароопасности лесов и торфяников.