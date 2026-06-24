В Уфе «Ниссан» наехал на электросамокат: на нем было двое детей

Авария произошла у дома № 31А по улице Шафиева. 58-летний водитель Nissan X-Trail выполнял поворот и наехал на самокат. За рулем самоката был 14-летний подросток, сзади ехал 12-летний пассажир. Дети пересекали пешеходный переход на красный сигнал светофора и не спешились. Оба ребенка получили травмы и попали в больницу.