Президент федерации армрестлинга Воронежской области погиб на СВО

При выполнении боевых задач в зоне СВО погиб мастер спорта России, основатель и президент федерации армрестлинга Воронежской области Александр Апевалов, сообщил региональный министр спорта Павел Чибисов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Министр поделился воспоминаниями о последней встрече со спортсменом:
«Ещё совсем недавно, находясь в коротком отпуске, Александр заходил в гости. Долго общались, обсуждая планы по развитию федерации и, конечно же, приближаемую ежечасным подвигом таких же простых ребят, как и сам Саша, победу над врагом. Он с душой делился самым сокровенным, отмеряя словом и блеском в глазах, уже ставший обыденностью героизм фронтовиков».
Павел Чибисов выразил соболезнования родным и близким Александра Апевалова.