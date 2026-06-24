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Президент федерации армрестлинга Воронежской области погиб на СВО

Об этом сообщил региональный министр спорта Павел Чибисов.

Источник: Аргументы и факты

При выполнении боевых задач в зоне СВО погиб мастер спорта России, основатель и президент федерации армрестлинга Воронежской области Александр Апевалов, сообщил региональный министр спорта Павел Чибисов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Министр поделился воспоминаниями о последней встрече со спортсменом:

«Ещё совсем недавно, находясь в коротком отпуске, Александр заходил в гости. Долго общались, обсуждая планы по развитию федерации и, конечно же, приближаемую ежечасным подвигом таких же простых ребят, как и сам Саша, победу над врагом. Он с душой делился самым сокровенным, отмеряя словом и блеском в глазах, уже ставший обыденностью героизм фронтовиков».

Павел Чибисов выразил соболезнования родным и близким Александра Апевалова.