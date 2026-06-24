Президент федерации армрестлинга Воронежской области погиб на СВО

«Ещё совсем недавно, находясь в коротком отпуске, Александр заходил в гости. Долго общались, обсуждая планы по развитию федерации и, конечно же, приближаемую ежечасным подвигом таких же простых ребят, как и сам Саша, победу над врагом. Он с душой делился самым сокровенным, отмеряя словом и блеском в глазах, уже ставший обыденностью героизм фронтовиков».