Промышленный объект поврежден при атаке БПЛА на Нижегородскую область

Промышленный объект получил повреждения при отражении атаки на Нижегородскую область 24 июня. Два человека погибли, еще двое пострадали. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.
— По предварительной информации, повреждения от обломков получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Критических повреждений промышленной инфраструктуры нет, — написал Никитин в своем телеграм-канале.
Сейчас на месте работают экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий. Власти просят нижегородцев сохранять спокойствие.
К сожалению, не обошлось без жертв. Два человека при атаке погибли, еще двое пострадали и находятся в больнице.
Силы ПВО продолжают работать, защищая небо региона.
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