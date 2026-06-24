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Промышленный объект поврежден при атаке БПЛА на Нижегородскую область

Два человека погибли, еще двое в больнице.

Источник: Комсомольская правда

Промышленный объект получил повреждения при отражении атаки на Нижегородскую область 24 июня. Два человека погибли, еще двое пострадали. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

— По предварительной информации, повреждения от обломков получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Критических повреждений промышленной инфраструктуры нет, — написал Никитин в своем телеграм-канале.

Сейчас на месте работают экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий. Власти просят нижегородцев сохранять спокойствие.

К сожалению, не обошлось без жертв. Два человека при атаке погибли, еще двое пострадали и находятся в больнице.

Силы ПВО продолжают работать, защищая небо региона.

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