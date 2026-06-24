ФСБ: в 53 регионах РФ за два месяца задержали 128 нелегальных оружейников

В апреле и мае этого года сотрудники ФСБ задержали 128 нелегальных оружейников. У них было изъято более 300 единиц оружия. При этом пресечена работа 45 подпольных мастерских. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.