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ФСБ: в 53 регионах РФ за два месяца задержали 128 нелегальных оружейников

В ФСБ сообщили о результате работы в отношении нелегальных оружейников за два месяца.

Источник: Комсомольская правда

В апреле и мае этого года сотрудники ФСБ задержали 128 нелегальных оружейников. У них было изъято более 300 единиц оружия. При этом пресечена работа 45 подпольных мастерских. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Так, среди изъятого силовиками оружия встречались как отечественные, так и иностранные образцы оружия.

«Прекращена деятельность 45 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Задержаны 128 нелегальных оружейников, по адресам их проживания проведены следственные действия», — сообщили в ведомстве.

Накануне в Пятигорске сотрудниками ФСБ был пресечен двойной теракт против правоохранителей. По делу силовики задержали двух женщин, доставлявших по указанию Киева мощные бомбы в Пятигорске. Их украинские спецслужбы хотели использовать в качестве смертниц.