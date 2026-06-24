Курганский маньяк Олег Фоминых погиб в зоне СВО

Фоминых убивал в Курганской области с 1983 по 1997 год. Ему удавалось скрываться 39 лет. Доказано три убийства — подростка, девушки и мужчины — и два покушения, когда жертвы выжили. Связать старые преступления с ним удалось только в 2022 году. Он убивал жестоко: добивал жертв отвёрткой, разбитой бутылкой, молотком — наносил до 23 ударов, а потом душил. Снимал с убитых часы и другие вещи. Фоминых не раз судили — сначала условно, потом отправили в колонию. В СИЗО он вырвал из дела страницы со своим признанием и съел их на глазах у следователя.