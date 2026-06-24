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Под Воронежем подросток погиб, врезавшись в дерево на питбайке

В воронежском селе 15-летний мальчик разбился насмерть.

Источник: Комсомольская правда

Под Воронежем насмерть разбился 15-летний подросток. Авария произошла в каширском селе вечером 23 июня.

Примерно в 20.40, по предварительным данным Госавтоинспекции, несовершеннолетний на питбайке RegulМото не справился с управлением, вылетел на противоположную обочину и врезался в дерево. Мальчик умер полученных травм на месте аварии до приезда «скорой».

Следователи полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

За 23 июня в Воронежской области сотрудники ГАИ зарегистрировали 112 ДТП, в них кроме погибшего пострадали восемь человек.

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