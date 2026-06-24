ФСБ пресекла деятельность 128 подпольных оружейников в 53 регионах России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) во взаимодействии с МВД и Росгвардией провела масштабную спецоперацию по ликвидации каналов незаконного оборота средств поражения. В течение апреля и мая текущего года силовики пресекли деятельность 128 нелегальных оружейников и закрыли 45 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.