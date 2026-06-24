Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ пресекла деятельность 128 подпольных оружейников в 53 регионах России

В ходе масштабной спецоперации силовики ликвидировали каналы незаконного оборота средств поражения. Задержаны участники преступных групп, занимавшиеся кустарной модернизацией оружия. Изъято 788 гранат, свыше 111 килограммов взрывчатых веществ и 301 единица огнестрельного оружия.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Федеральная служба безопасности (ФСБ) во взаимодействии с МВД и Росгвардией провела масштабную спецоперацию по ликвидации каналов незаконного оборота средств поражения. В течение апреля и мая текущего года силовики пресекли деятельность 128 нелегальных оружейников и закрыли 45 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Как сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия прошли в 53 субъектах страны. Задержанные участники преступных групп занимались кустарным восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия в оборудованных мастерских с целью их последующего сбыта.

В результате операции из незаконного оборота был изъят внушительный арсенал — 301 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В списке конфискованного:

  • 15 гранатометов;
  • 4 пулемета;
  • 37 автоматов и 2 штурмовые винтовки;
  • 140 пистолетов и револьверов;
  • 124 карабина, винтовки и ружья.

Кроме того, силовики изъяли 788 гранат, свыше 111 килограммов взрывчатых веществ (в том числе тротил и порох), а также более 189 тысяч патронов различного калибра.

В спецслужбе подчеркнули, что планомерная работа по выявлению и пресечению фактов незаконного изготовления, переделки и распространения оружия на территории России продолжается.