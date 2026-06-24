ФСБ пресекла деятельность 128 подпольных оружейников в 53 регионах России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) во взаимодействии с МВД и Росгвардией провела масштабную спецоперацию по ликвидации каналов незаконного оборота средств поражения. В течение апреля и мая текущего года силовики пресекли деятельность 128 нелегальных оружейников и закрыли 45 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
Как сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия прошли в 53 субъектах страны. Задержанные участники преступных групп занимались кустарным восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия в оборудованных мастерских с целью их последующего сбыта.
В результате операции из незаконного оборота был изъят внушительный арсенал — 301 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В списке конфискованного:
- 15 гранатометов;
- 4 пулемета;
- 37 автоматов и 2 штурмовые винтовки;
- 140 пистолетов и револьверов;
- 124 карабина, винтовки и ружья.
Кроме того, силовики изъяли 788 гранат, свыше 111 килограммов взрывчатых веществ (в том числе тротил и порох), а также более 189 тысяч патронов различного калибра.
В спецслужбе подчеркнули, что планомерная работа по выявлению и пресечению фактов незаконного изготовления, переделки и распространения оружия на территории России продолжается.