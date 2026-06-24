В Севастополе и других регионах накрыли 45 подпольных оружейных цехов

«В апреле-мае 2026 года в 53 субъектах страны проведены оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых из незаконного оборота изъята 301 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства», — цитирует сообщение РИА Новости.
В том числе силовики изъяли 4 пулемета, 15 гранатометов, 2 штурмовые винтовки, 37 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 124 винтовки, карабина и ружья, а также 788 гранат, более 111 кг тротила и пороха и более 189 тысяч патронов различного калибра.
«Прекращена деятельность 45 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», — говорится в сообщении.
В результате мероприятий задержаны 128 нелегальных оружейников, по адресам их проживания проведены следственные действия, отметили в службе.