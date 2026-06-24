В Севастополе и других регионах накрыли 45 подпольных оружейных цехов

В том числе силовики изъяли 4 пулемета, 15 гранатометов, 2 штурмовые винтовки, 37 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 124 винтовки, карабина и ружья, а также 788 гранат, более 111 кг тротила и пороха и более 189 тысяч патронов различного калибра.