Мать из Дагестана утверждает, экс — муж насиловал их ребенка из-за нехватки интима

Несмотря на то что, по словам матери, бывший муж признался в содеянном и сослался на нехватку женщины после развода, позже он отказался от своих признаний — сказалось вмешательство его адвокатов. В настоящее время обвиняемый переехал в Ингушетию, где живёт и работает. Следственное управление СК по Дагестану возбудило уголовное дело по факту совершения развратных действий в отношении несовершеннолетней.