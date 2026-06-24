Мать из Дагестана утверждает, экс — муж насиловал их ребенка из-за нехватки интима

Жительница Дагестана, мать пятилетней девочки, обвинила своего бывшего мужа в совершении действий сексуального характера в отношении их дочери. Свои поступки мужчина оправдывал тем, что после развода ему «не хватало женского внимания».
Как рассказывает мать, о происходящем ей сообщила сама девочка, которая также продемонстрировала матери следы неподобающих действий. Женщина обратилась в Следственный комитет, предоставив переписки и подтверждения того, что бывший супруг употреблял запрещённые вещества. Специалисты-психологи провели беседу с ребёнком — девочка подтвердила слова матери. Когда родственники мужа узнали о заявлении, женщине начали поступать угрозы и предложения денег. Ей даже пришлось пройти проверку на полиграфе.
Несмотря на то что, по словам матери, бывший муж признался в содеянном и сослался на нехватку женщины после развода, позже он отказался от своих признаний — сказалось вмешательство его адвокатов. В настоящее время обвиняемый переехал в Ингушетию, где живёт и работает. Следственное управление СК по Дагестану возбудило уголовное дело по факту совершения развратных действий в отношении несовершеннолетней.
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