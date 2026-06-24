Полиция начала проверку после поджога машины на 2-й Институтской улице в Мытищах

Полицейские начали поиск злоумышленника, который ночью поджег машину около дома на 2-й Институтской улице в Мытищах. В итоге пламя перекинулось на три рядом припаркованных автомобиля. Об этом в среду, 24 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.