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Полиция начала проверку после поджога машины на 2-й Институтской улице в Мытищах

Полицейские начали поиск злоумышленника, который ночью поджег машину около дома на 2-й Институтской улице в Мытищах. В итоге пламя перекинулось на три рядом припаркованных автомобиля. Об этом в среду, 24 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские начали поиск злоумышленника, который ночью поджег машину около дома на 2-й Институтской улице в Мытищах. В итоге пламя перекинулось на три рядом припаркованных автомобиля. Об этом в среду, 24 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности, розыск и задержание злоумышленника, действиям которого будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Об инциденте 24 июня сообщили очевидцы. Они услышали громкие звуки, а затем увидели горящую машину. Владелец одного из автомобилей пытался выехать с парковки, но не справился с управлением и врезался в подъезд.

Ранее мужчина поджег автомобиль Lexus, который облил его водой из лужи в Москве. Подозреваемого задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.