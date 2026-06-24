Взял все ценное: 17-летнего волгоградца обвиняют в краже ювелирных изделий

В Волгограде перед судом предстанет 17-летний местный житель, которого обвиняют в краже ювелирных изделий на сумму более 1,8 млн рублей. Следственный отдел по Советскому району Волгограда завершил расследование уголовного дела о краже в особо крупном размере.
В Волгоградском Следкоме сообщили: в марте прошлого года молодой человек вместе со знакомыми находился в гостях у девушки. Он прошел в спальную комнату квартиры и нашел в комоде шкатулку с украшениями.
Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, он взял часть ювелирных изделий и спрятал их в сумке.
На следующий день обвиняемый сдал часть похищенных украшений, а полученные деньги потратил, в том числе на покупку автомобиля. Следователи сообщили, что на имущество молодого человека наложен арест на сумму свыше 1 млн рублей. Также фигурант возместил 600 тысяч рублей ущерба.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
Волгоградцу вменяют кражу, совершенную в особо крупном размере — по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.
Ранее сообщалось о задержании помощницы аферистов в Волгограде.