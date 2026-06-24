При атаке ВСУ на Севастополь пострадали два человека

В нескольких многоквартирных домах разбиты окна и повреждены балконы. В Гагаринском районе части сбитого беспилотника попали в стену дома, загорелся приемник газового котла, огонь уже локализовали. Зафиксированы повреждения в семи частных домах в разных районах города. Господин Развожаев рассказал в том числе о локальных возгораниях и пробитых крышах, также осколками повреждены стены и фасады.