Прокуратура Нижегородской области поможет пострадавшим от атаки БПЛА

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотников, произошедшей в ночь на 24 июня. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, на местах происшествий работают сотрудники прокуратуры, которые контролируют ликвидацию последствий инцидентов и оказывают правовую помощь.
Это продолжение ситуации с массированной атакой вражеских БПЛА, которая началась ночью и по состоянию на 9:00 продолжалась. Как сообщалось ранее, губернатор Глеб Никитин подтвердил гибель двух нижегородцев и госпитализацию еще двоих пострадавших. В результате падения обломков зафиксированы повреждения жилых домов, промышленного объекта и автомобилей.
Для оперативного приема жалоб и оказания необходимой правовой помощи жителям региона прокуратура организовала горячую линию. Граждане могут обратиться за поддержкой по телефонам: 8−920−027−55−54 и 8−903−602−22−20.