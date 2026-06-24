Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура Нижегородской области поможет пострадавшим от атаки БПЛА

Ведомство организовало горячую линию для жителей, столкнувшихся с последствиями ночной атаки беспилотников, повлекшей гибель людей и разрушения.

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотников, произошедшей в ночь на 24 июня. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, на местах происшествий работают сотрудники прокуратуры, которые контролируют ликвидацию последствий инцидентов и оказывают правовую помощь.

Это продолжение ситуации с массированной атакой вражеских БПЛА, которая началась ночью и по состоянию на 9:00 продолжалась. Как сообщалось ранее, губернатор Глеб Никитин подтвердил гибель двух нижегородцев и госпитализацию еще двоих пострадавших. В результате падения обломков зафиксированы повреждения жилых домов, промышленного объекта и автомобилей.

Для оперативного приема жалоб и оказания необходимой правовой помощи жителям региона прокуратура организовала горячую линию. Граждане могут обратиться за поддержкой по телефонам: 8−920−027−55−54 и 8−903−602−22−20.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше