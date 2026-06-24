Москвич заступился за мать в салоне автобуса и напал на контролера

Женщина оплатила проезд в автобусе на северо-западе столицы льготным билетом своего 19-летнего сына. Когда к ним подошел контролер для составления протокола, молодой человек его ударил. Об этом в среду, 24 июня, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.
— По данным следствия, 16 июня 2026 года женщина воспользовалась льготным билетом 19-летнего сына для проезда в автобусе. Когда сотрудник ГКУ «Организатор перевозок» потребовал предъявить удостоверяющие личность документы для составления протокола, сын женщины применил к контролеру насилие, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Парня задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Молодому человеку уже предъявили обвинение. Следователи продолжают собирать доказательства по делу.
Ранее другая женщина не оплатила проезд в автобусе в Москве и затем ударила по лицу контролера. Злоумышленницу задержали и завели уголовное дело. В скором времени она предстанет перед судом.