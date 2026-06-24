Москвич заступился за мать в салоне автобуса и напал на контролера

Женщина оплатила проезд в автобусе на северо-западе столицы льготным билетом своего 19-летнего сына. Когда к ним подошел контролер для составления протокола, молодой человек его ударил. Об этом в среду, 24 июня, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.