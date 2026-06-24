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В Башкирии при попытке скрыться от ГАИ разбился BMW, два человека погибли

На трассе Учалы — Миасс в Башкирии произошло смертельное ДТП с участием BMW, водитель которого пытался уйти от преследования экипажа ГИБДД. Потеряв управление на высокой скорости, автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Жертвами аварии стали два пассажира, еще трое человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Башкирии на автодороге Учалы — Миасс произошло смертельное ДТП с участием автомобиля BMW, водитель которого пытался уйти от преследования экипажа Госавтоинспекции. Об этом сообщили в администрации Учалинского района.

По предварительной информации, во время погони водитель иномарки потерял управление на высокой скорости. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

В результате аварии погибли два пассажира — молодой человек 2005 года рождения и подросток 2011 года рождения. Еще трое находившихся в салоне человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в травматологическое отделение центральной районной больницы.