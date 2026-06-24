В Башкирии при попытке скрыться от ГАИ разбился BMW, два человека погибли

На трассе Учалы — Миасс в Башкирии произошло смертельное ДТП с участием BMW, водитель которого пытался уйти от преследования экипажа ГИБДД. Потеряв управление на высокой скорости, автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Жертвами аварии стали два пассажира, еще трое человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.