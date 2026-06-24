В Башкирии при попытке скрыться от ГАИ разбился BMW, два человека погибли

В Башкирии на автодороге Учалы — Миасс произошло смертельное ДТП с участием автомобиля BMW, водитель которого пытался уйти от преследования экипажа Госавтоинспекции. Об этом сообщили в администрации Учалинского района.
По предварительной информации, во время погони водитель иномарки потерял управление на высокой скорости. Машина вылетела в кювет и перевернулась.
В результате аварии погибли два пассажира — молодой человек 2005 года рождения и подросток 2011 года рождения. Еще трое находившихся в салоне человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в травматологическое отделение центральной районной больницы.